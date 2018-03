Mulheres fazem hoje greve em Espanha

O Dia Internacional da Mulher em Espanha vai ser celebrado com uma greve no local de trabalho e em casa que é apoiada, pela primeira vez, por sindicatos e alguns partidos políticos. Em 1975, as islandesas mudaram o país com uma greve geral.

As mulheres espanholas fazem hoje greve ao trabalho no escritório ou fábrica, mas também em casa. A ideia tem como objectivo demonstrar como seria um dia sem todas as tarefas e responsabilidades a cargo das mulheres e ao, mesmo tempo, exigir o fim da desigualdade salarial, o fim da violência de género e a possibilidade de melhor conciliar o trabalho e a família.

O Podemos, partido de esquerda, apoia a greve de 24 horas. Já o PSOE defende a paralisação de duas horas convocada, pela primeira vez, pelos sindicatos Confederación Sindical das Comisiones Obreras (CCOO) e UGT. Já o PP, partido no governo, e o Ciudadanos apoiam as exigências mas desmarcam-se da greve feminista.

A paralisação, inspirada na greve das mulheres que em 24 de Outubro de 1975 parou a Islândia, foi convocada em mais 170 países, incluindo em Portugal. Aqui, apenas o Bloco de Esquerda apoiou a greve das mulheres.

"É uma forma de dar visibilidade a tudo o que fazem as mulheres e ver o que acontece quando não estamos lá", explicou a porta-voz da Comisión 8-M, que está a organizar a greve, María Álvarez. O protesto implica ainda a greve aos cuidados com os filhos e com os mais idosos a cargo das mulheres, bem como a falta às aulas das estudantes.

As mulheres espanholas trabalham o dobro dos homens em tarefas domésticas, 26,5 horas semanais. Em Portugal, a situação é semelhante: em casa, as mulheres trabalham cerca de 4h17 por dia, o dobro do tempo dispensado pelos homens.



Em Portugal, a greve e foi convocada pelo movimento Rede 8 de Março, mas só obteve o apoio declarado do Bloco de Esquerda. Está marcada uma manifestação em Lisboa, do Terreiro do Paço até ao Rossio, e na Praça dos Poveiros, no Porto. "Traz vassoura que vamos varrer o machismo!", pedem na página do Facebook.



Greve histórica na Islândia

No dia 24 de Outubro de 1975, 90% das mulheres islandesas recusaram-se a trabalhar e também a cozinhar, limpar, arrumar e cuidar dos filhos para exigir salários iguais aos dos homens. Cinco anos depois, era eleita a primeira mulher presidente de uma país e a primeira a ser eleita democraticamente no mundo.



Muitas fábricas, bancos, lojas, escolas e creches fecharam por falta de pessoal e muitos homens viram-se, pela primeira vez, responsáveis pelas necessidades básicas dos filhos. Nesse dia, as salsichas em lata esgotaram dos supermercados e foram o almoço e jantar de muitas crianças.



Os pais levaram os filhos para o trabalho. "Ouviamos o barulho de crianças a brincar enquanto os radialistas liam o noticiário na rádio", recorda Vigdis Finnbogadottir, a mulher que foi eleita presidente da Islândia em 1980.