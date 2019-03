Mulher mata filha bebé de três semanas

Mulher aproveitou momento em que o companheiro saiu de casa para matar a menina. Caso aconteceu em Rivne, na Ucrânia.

Uma mulher matou, alegadamente, a filha de três semanas depois de um ataque de ciúmes para com o marido. A assassina, de 21 anos, cometeu o crime por achar que o marido dava mais atenção à filha do que a ela. O caso aconteceu em Rivne, na Ucrânia.

Segundo fontes policiais, a jovem aproveitou o momento em que o marido, de 26 anos, se ausentou de casa para ir deitar o lixo fora, para degolar a bebé. Quando regressou a casa, o homem encontrou a esposa com as mãos ensanguentadas e deparou-se com um cenário de crime. A criança estava caída, imóvel e já morta, numa poça de sangue. A arma do crime, uma faca, foi encontrada pela polícia na banca da cozinha ainda coberta de sangue.

Os meios de socorro foram accionados, no entanto já nada foi possível fazer para salvar a bebé. Maria Momot, mãe do jovem pai, estava chocada com o sucedido e disse à polícia que não conseguia "acreditar em tudo o que se passou na nossa família".

A assassina, que sofre de Meningoencefalite (uma inflamação no cérebro) desde novembro do ano passado, disse à polícia que não sabia porque tinha cometido o crime e que nem se lembrava do que aconteceu. O estado clínico da jovem afeta a saúde mental e a rapariga já tinha sido submetida a tratamento hospitalar, tendo tido alta de um hospital psiquiátrico em março, pouco tempo depois do nascimento da filha.

A assassina foi detida e vai ser novamente internada num hospital psiquiátrico. Se os exames médicos demonstrarem que o crime aconteceu estando a mulher em estado normal, e não sob efeitos da doença, a jovem pode ser acusada de homicídio premeditado e pode ser condenada com uma pena de prisão até 15 anos.