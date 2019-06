Mulher grávida foi esfaqueada em Londres, mas bebé nasceu com vida

As autoridades detiveram um suspeito, um homem de 37 anos. Não foi divulgada a relação do homem com a mulher assassinada, avança a Sky News.



"É um acontecimento horrível: uma jovem mãe perdeu a vida e o bebé está em estado crítico. A família da vítima está a ser apoiada por profissionais especializados e esperamos que seja deixada em paz enquanto tentamos perceber o que aconteceu", disse o inspetor encarregue do caso.

Uma mulher de 26 anos e grávida de oito meses foi esfaqueada em Croydon, no sul de Londres. A polícia encontrou a mulher com várias ferimentos e em estado grave. A mulher morreu no local e os serviços de socorro conseguiram retirar o bebé com vida. O recém-nascido foi transportado para o hospital.