A imagem da Virgem Maria com um arco-íris sobre a cabeça levou a polícia polaca a deter uma ativista de 51 anos por ofensa à moral religiosa.

Uma mulher foi detida na Polónia, suspeita de ter ofendido a moral religiosa daquele país, depois de ter espalhado cartazes em que apresentava a Virgem Maria com a sua auréola com as cores do arco-íris, numa ação de apoio à comunidade LGBT. A imagem foi partilhada na cidade de Plock.



A polícia de Plock confirmou que deteve uma mulher de 51 anos que tinha estado fora da cidade. Mas quando voltou foi detida e a sua casa revistada, tendo sido encontradas dezenas das imagens da Virgem Maria com a auréola colorida.



Na sua conta oficial da rede social Twitter, o ministro do interior polaco, Joachim Brudzinski, anunciou que uma mulher foi detida na segunda-feira por "ter profanado a imagem da Virgem Maria de Czestochowa". O governante afirma naquela publicação que ninguém tem o direito de ofender as crenças dos outros.





Dziekuje @PolskaPolicja za sprawna akcje z wytypowaniem i zatrzymaniem osoby podejrzewanej o profancje swietego od wieków dla Polaków wizerunku Matki Bozej. Zadne bajanie o wolnosci i „tolerancji" NIKOMU nie daje prawa do obrazania uczuc ludzi wierzacych. — Joachim Brudzinski (@jbrudzinski) 6 de maio de 2019

A imagem em causa era uma reinterpretação da obra A Madonna Negra de Czestochowa, uma pintura bizantina que está guardada no mosteiro de Jasna Góra, património da humanidade e um dos mais importantes locais do culto católico na Polónia.O código penal polaco decreta que a ofensa religiosa é punível com até dois anos de prisão efetiva.O partido no poder na Polónia, o partido Lei e Justiça (PiS, na sigla original) tem procurado sensibilizar os votantes para se insurgirem, nas eleições europeias, contra a entrada de valores liberais ocidentais no país. "Estamos a lidar com um ataque direto à instituição da família e às crianças - a sexualização da criança, o movimento LGBT inteiro, a ideologia de género", declarou recentemente o líder do partido no poder, Jaroslaw Kaczynski.