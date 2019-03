Mulher corta a própria mão para receber dinheiro de seguro

Após o incidente, a família levou a mulher para o hospital, porém deixou mão em casa, para garantir que a deficiência seria permanente. Os cirurgiões podiam ser capazes de coser a mão de volta, se a ferida ainda fosse recente. Juntamente com a jovem, quatro familiares foram detidos e cada um corre o risco de ser condenado até oito anos de prisão por fraude.

Uma mulher terá cortado intencionalmente a própria mão com uma serra para conseguir defraudar a sua companhia de seguros, em Liubliana, na Eslovénia. As autoridades daquele país acusam a mulher de 21 anos de ter encenado o acidente para receber a quantia.A mulher foi detida esta segunda-feira por suspeitas de ter apresentado uma queixa fraudulenta com o fim de conseguir receber uma indemnização num valor que se aproxima dos 380 mil euros. A esta indemnização, juntavam-se outras que resultariam num pagamento mensal de três mil euros em pagamentos mensais na sequência de seguros que a mulher tinha contratado, de acordo com o porta-voz da polícia eslovena, Valter Zrinski, cita a BBC.