A juíza de um tribunal encarregue de tomar decisões sobre pessoas com limitações mentais ordenou o aborto, referindo que este era do melhor interesse da grávida. "Acho que ela gostava de ter um bebé da mesma maneira que gostava de ter uma boneca bonita", justificou a juíza Nathalie Lieven, acrescentando que o caso "lhe destruía o coração", mas que tinha de agir "no melhor interesse" da mulher.



A decisão da juíza foi altamente criticada, principalmente por grupos anti-aborto, sendo que os defensores da decisão da mulher e da mãe lembravam que a criança poderia nascer sem qualquer tipo de dificuldade de aprendizagem e reforçando que a mãe da grávida se tinha oferecido para tomar conta do ento.



Os três juízes que voltaram a julgar o caso deram razão às duas mulheres, mas não apresentaram os motivos para reverterem a sua decisão, anunciou a mãe da jovem esta segunda-feira.



Ativistas anti-aborto reagiram à reversão da decisão inicial. Liz Parsons, presidente da associação de caridade Life ("Vida"), disse num comunicado citado pelo jornal norte-americano The New York Times: "Era impensável que uma decisão daquelas possa ter sido feita. E, caso tivesse ido em frente, teria sido uma violação dos direitos humanos.



As autoridades britânicas estão a ivnestigar a gravidez da jovem.

Uma mulher com idade mental entre os 6 e 9 anos não vai ter de abortar o bebé de que está grávida, decidiu um tribunal superior em Londres, Inglaterra. Poucos dias antes uma juíza tinha decretado que a mulher que terá cerca de 20 anos estava obrigada a abortar rapidamente o bebé, já que a gravidez vai nas 22 semanas e a lei do Reino Unido prevê que os abortos só possam ser realizados até à 24ª semana de gravidez.A mulher - cujo nome e idades não são revelados - apareceu misteriosamente grávida e os médicos que a acompanham no serviço nacional de saúde britânico entenderam que o aborto seria a melhor solução como forma de evitar que a mulher ficasse traumatizada com a experiência, avança a BBC. Mas tanto a mulher como a sua mãe discordaram desta sugestão e quiseram avançar com a gravidez.