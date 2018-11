Mulher barrica-se em banco francês e ameaça explodir edifício

Uma mulher barricou-se esta quinta-feira numa agência bancária da cidade de Alès, em França. Segundo relata a imprensa local, a mulher entrou armada na dependência do banco LCL pelas 9h30 anunciando que tinha explosivos. Ameaça fazer rebentar o edifício.Segundo o site France 3, as pessoas que estavam dentro do banco foram retiradas, não havendo reféns.A polícia montou um cordão de segurança na área, com a unidade especial RAID a ser mobilizada para uma eventual acção de força.