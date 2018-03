Movimento 5 Stelle é o partido mais votado em Itália, indica sondagem

Candidato Di Maio é o que reúne mais votos, mas coligação de centro-direita conseguiu mais votos.

O Movimento 5 Stelle foi o mais votado nas eleições para escolher o novo presidente do Conselho de Ministros de Itália. O candidato Luigi di Maio conseguiu, segundo a sondagem à boca das urnas da Opinio Italia para a RAI, entre 29,5% e 32,5% dos votos. Ainda está longe dos 40% necessários para garantir a maioria.



A coligação de centro-direita que conta com Berlusconi soma entre 33,5 e 36,5% dos votos, ficando à frente do 5 Stelle. A coligação de centro-esquerda obteve cerca de 25 a 28% dos votos.



Sozinho, o Partido Democrático conseguiu entre 20,5 e 23,5% dos votos. A Forza Italia e a Lega, de Berlusconi e Salvini, conseguiram entre 13 e 16%. Liberi e Uguali está nos 3 e 5% e a candidata Bonino tem até agora entre 2,5 e 4,5% dos votos.



Outra sondagem, a da Sky, dá 30% ao 5 Stelle e 20,5% ao Partido Democrático. A Lega fica com 14,5% e o Forza Italia, com 14%.



Estes valores querem dizer que ou a coligação de centro-direita sobe ao poder sem maioria, ou o 5 Stelle terá de fazer uma coligação - o que já se comprometeu a não fazer. O parlamento italiano - composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado - continuará fragmentado.