A mulher que foi alvo de envenenamento realizado com o gás nervoso Novichok morreu no hospital no domingo à tarde, de acordo com as autoridades locais.



Dawn Sturgess, a vítima com 44 anos, e o seu esposo Charlie Rowley, de 45, foram expostos à substância na região de Amesbury, Wiltshire (Reino Unido) no fim-de-semana passado. A polícia britânica considerou um caso de homícidio e abriu uma investigação.



Alguns dias depois do ataque, as autoridades inglesas concluíram que o casal foi contaminado com o mesmo agente nervoso usado num ataque ao ex-espião russo Sergei Skripal. Este e a sua filha, Yulia, foram contaminados no passado mês de Março em Salisbury. Depois de algumas semanas hospitalizados, pai e filha receberam alta do hospital.



Theresa May já reagiu à morte de "Estou chocada com a morte de Dawn Sturgess e os meus pensamentos e condolências estão com a família e os entes queridos. A polícia e as forças de segurança estão a trabalhar urgentemente para estabelecer os factos deste incidente, que está a agora a ser investigado como um homicídio", declarou.