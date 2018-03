Arnaud Beltrame encontrava-se em estado grave no hospital. Tinha 45 anos.

Morreu Arnaud Beltrame, o membro da Guarda Nacional francesa que se ofereceu para tomar o lugar de uma refém durante o ataque terrorista de dia 23, num supermercado em Trèbes, França. O balanço de mortos devido ao ataque levado a cabo por Radouane Lakdim sobe assim para quatro. Outras 15 pessoas ficaram feridas.



A informação sobre a morte de Beltrame foi divulgada por Gérard Collomb, ministro do Interior francês, no Twitter esta madrugada. "O tenente-coronel Arnaud Beltrame morreu. Faleceu pela pátria. A França esquecerá jamais o seu heroísmo, a sua bravura, o seu sacrifício. De coração pesado, dou o apoio de todo o país à sua família, aos seus próximos e aos companheiros da Guarda Nacional de Aude", escreveu o governante.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="fr" dir="ltr">Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame nous a quittés.<br>Mort pour la patrie.<br>Jamais la France n’oubliera son héroïsme, sa bravoure, son sacrifice. <br>Le coeur lourd, j’adresse le soutien du pays tout entier à sa famille, ses proches et ses compagnons de la <a href="https://twitter.com/Gendarmerie?ref_src=twsrc%5Etfw">@Gendarmerie</a> de l’Aude. <a href="https://t.co/I1h8eO7f9a">pic.twitter.com/I1h8eO7f9a</a></p>— Gérard Collomb (@gerardcollomb) <a href="https://twitter.com/gerardcollomb/status/977405502740205568?ref_src=twsrc%5Etfw">24 de março de 2018</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



Beltrame tinha 45 anos e sucumbiu aos ferimentos, depois de ter dado entrada no hospital em estado grave. Na sexta-feira, 23, o presidente francês Emmanuel Macron tinha considerado Arnaud um agente "que salvou vidas e honrou o seu posto e o nosso país".



Arnaud Beltrame deixou o telemóvel ligado, enquanto fazia uma chamada para os colegas, para que estes soubessem quando intervir. Conseguiu que o terrorista libertasse os outros reféns que mantinha no supermercado. A intervenção ocorreu quando os agentes se aperceberam de uma troca de tiros e Radouane Lakdim acabou abatido.



Lakdim agiu sozinho, mas o ataque já foi reivindicado pelo grupo terrorista Estado Islâmico.