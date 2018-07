Morreu o "cão herói" que salvou em Itália vários sobreviventes subterrados durante horas nos escombros provocados por um terramoto. Kaos foi envenenado e encontrado sem vida pelo seu tutor no sábado passado.

Fabiano Ettore, o tutor, encontrou o cão morto no quintal da sua casa em Sant’Eusanio Forconese, na província de L’Aquila. "Não tenho palavras", disse emocionado Ettore, citado pelo The Guardian. "Não consigo compreender este acto tão hediondo. Ele estava vivo pelo menos até às 2h da manhã quando o ouvi ladrar", contou.

Kaos, um Pastor Alemão, encontrou muitos sobreviventes enterrados nas ruínas de edifícios provocadas pelo terramoto de magnitude 6.2 na escala de Richter, na cidade de Amatrice, em Agosto de 2016, que tirou a vida a 230 pessoas. Juntamente com Ettore, Kaos foi dos primeiros a chegar ao local e trabalhou afincadamente durante várias semanas à procura de sobreviventes e corpos. Repetiu o feito em outro terramoto subsequente na região de Norcia em Outubro de 2016, uma das piores catástrofes naturais que Itália sofreu numa década, mas que não provocou qualquer morte. Recentemente, ajudou também as autoridades do país a encontrar um homem desaparecido.





O caso suscitou raiva em Itália. Activistas de direitos animais já exigiram penas mais pesadas contra maus-tratos animais. "Mataram o herói que, juntamente com os socorristas, escavou com as suas quatro patas durante quatro horas dramáticas necessárias para encontrar sobreviventes do massacre", acusou Rinaldo Sidoli, porta-voz do grupo de defesa animal Animalisti Italiani. "Kaos salvou humanos e esses humanos envenenaram-no".

O governo italiano também já se pronunciou sobre o caso: Ilaria Fontana, do partido Movimento 5 Estrelas, que governa actualmente a Itália ao lado da Liga, disse que os culpados seriam encontrados. "Isto é inaceitável e aqueles que não respeitam animais vão pagar", garantiu.

As autoridades italianas já abriram uma investigação sobre o caso.