O número de mortos em Espanha voltou a subir no período de 24 horas. Desde sábado morreram 70 pessoas e há mais 246 casos de contágio.O número de mortes por Covid-19 em Espanha subiu então para 28.752, um aumento de 70 óbitos nas últimas 24 horas, de acordo com os dados oficiais das autoridades espanholas citados pelo jornal El Mundo.Com os novos 246 casos de contágio são já 235.772 desde que a pandemia chegou ao país vizinho.Este sábado tinham morrido 48 pessoas (menos 22 do que nas últimas 24 horas), mas registaram-se menos 115 pessoas.