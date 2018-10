Daniel Chambers era um rapaz britânico de 15 anos que, num dia muito frio de Dezembro de 2017, desapareceu.

Daniel Chambers era um rapaz britânico de 15 anos que, num dia muito frio de Dezembro de 2017, desapareceu. Quatro dias depois, a 17 de Dezembro, foi encontrado morto junto a uma árvore perto da sua aldeia, em Devon, Reino Unido. Agora, os médicos legistas revelaram a causa da sua morte: hipotermia.



No dia 13 de Dezembro, quando se verificou um frio extremo, Daniel foi visto por um vizinho a perder o autocarro escolar. Porém, o corpo foi encontrado com pouca roupa. Como se explica? Lydia Brown, médica legista, conta que em casos severos de hipotermia, as pessoas podem ter tendência a tirar a roupa. A perita concluiu que a morte de Daniel foi acidental.



Dentro da mochila do jovem, foi encontrado whisky. Quando o corpo foi analisado, concluiu-se que Daniel tinha um nível de álcool no sangue acima do limite legal para conduzir.



Na altura da morte de Daniel, os pais lançaram um comunicado em que se lia: "O nosso mundo nunca mais voltará a ser o mesmo. Daniel era tudo o que podíamos pedir num filho. Era gentil, cuidadoso e atencioso e fazia-nos sorrir com a sua natureza terna."