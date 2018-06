Mariano Rajoy foi hoje derrubado no Congresso de Espanha, depois da votação favorável da moção de censura ao seu governo. O presidente do governo de Espanha, até que apresente a sua demissão ao rei Felipe VI, será substituído por Pedro Sánchez, líder do PSOE. Entre os 350 votos, 180 foram a favor da moção, registando-se uma abstenção e 169 votos contra, anunciou a presidente do Congresso, Ana Pastor.





El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, es investido de la confianza del Congreso de los Diputados como presidente del Gobierno, al aprobarse la moción de censura por mayoría absoluta. https://t.co/N2GuY5PcuL pic.twitter.com/ajJHtm0cR0 — Congreso (@Congreso_Es) 1 de junho de 2018



O Unidos Podemos, o ERC (independentistas catalães), o PDeCAT (independentistas catalães), o Compromís e o Nueva Canarias, junto com os bascos do PNV, deram origem aos 180 votos favoráveis à moção de censura.



Depois da votação no Parlamento, Rajoy tem de apresentar a sua demissão ao rei Felipe VI, indica o El País. Ana Pastor, a presidente do Congresso, proporá o nome de Sánchez ao rei e este último receberá Sánchez, que lhe comunicará a composição do seu executivo. Finalmente, a decisão será oficial depois de publicada no boletim do Estado - semelhante ao Diário da República.



Hoje, Mariano Rajoy chegou ao congresso espanhol cerca de uma hora depois do início da discussão da moção de censura ao seu governo. No seu discurso, considerou: "Foi uma honra deixar uma Espanha melhor do que a encontrei. E oxalá o meu substituto possa dizer o mesmo. Se o digo pelo bem de Espanha", afirmou.

"Podemos presumir que a moção [de censura] passará. Por isso quero ser o primeiro a felicitá-lo [a Pedro Sánchez, líder dos socialistas que avançou com a iniciativa]. Será esta câmara a decidir e eu aceitarei a decisão como um democrata, mas não posso concordar com a forma como aconteceu", frisou Rajoy. "Boa sorte a todos pelo bem de Espanha", desejou aos deputados do Partido Popular, por ele liderado.