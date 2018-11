Primeira-ministra britânica anunciou que o governo decidiu apoiar o acordo técnico alcançado com Bruxelas esta terça-feira relativamente ao Brexit.

Após muitas horas de discussão com os seus ministros, a primeira-minsitra britânica, Theresa May, anunciou que o governo decidiu apoiar o acordo técnico alcançado com Bruxelas esta terça-feira.



May afirmou que este acordo é um "passo decisivo em frente" para o Reino Unido, num discurso frente ao número 10 de Downsey Street, a residência oficial do primeiro-ministro inglês. A líder do governo explicou que o "gabinete teve um longo, detalhado e apaixonante debate" sobre a proposta acordada com Bruxelas.



"Os documentos debatidos são o resultado de milhares de horas de duras negociações por parte de oficiais do Reino Unido e de muitas, muitas reuniões que eu tive com outros ministros da União Europeia", explicou a primeira-ministra.



O acordo será apresentado a todos os deputados esta quinta-feira, anunciou May, acrescentando ainda: "Eu acredito mesmo, com a minha mente e coração, que este acordo é do maior interesse do Reino Unido inteiro".



Mas nem tudo são rosas para os britânicos, avisa May: "Aproximam-se dias difícies", disse a primeira-ministra.



Foi já tornado público o documento acordado para o Brexit.



(Notícia em actualização)