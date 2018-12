Marco Bussetti, ministro da Educação da Itália, pediu às escolas do país para não sobrecarregarem as crianças com trabalhos de casa durante a época festiva.

O ministro da Educação italiano, do partido de extrema-direita Liga, anunciou que irá enviar um memorando às escolas do país a pedir aos professores para reduzirem o volume de trabalhos de casa pedidos durante a época natalícia e para relembrá-los que o período festivo é um "tempo de descanso para os estudantes e as famílias".

Marco Bussetti acrescentou que quer apenas encorajar os docentes a reflectir na carga de trabalhos pedida e para permitirem que as crianças organizem as suas férias consoante as actividades que gostam, incluindo passar tempo com os seus amigos.

"Nós temos excelentes padrões de ensino, mas às vezes a capacidade é medida de acordo com o volume de trabalho e isso é um erro", considera o ministro italiano, citado pelo The Guardian.

A opinião de Bussetti não é, porém, consensual. Matteo Renzi, antigo primeiro-ministro e senador pelo partido Democrático, criticou as declarações do ministro: "os trabalhos de casa ajudam os menores a crescer, a estudar e a melhorar-se a si próprios", contrapõe o político. "E podem ser feitos com a ajuda dos pais, talvez. Mas dizer que uma criança deve fazer menos trabalhos de forma a ter mais tempo livre parece extravagante para mim", declara.

Também Giovanni Lo Storto, director-geral da Universidade Internacional de Estudos Sociais de Roma (LUISS), acredita que o nível de trabalhos varia de escola para escola. "Bussetti tem um ponto de vista interessante, mas também demonstra que é preciso encontrar um equilíbrio", argumenta. "Se as crianças têm muito trabalho em casa, pode significar que fazem pouco na escola", concluiu.