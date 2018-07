O Boletín Oficial de Defensa do Ministério da Defesa de Espanha anunciou esta quarta-feira que Alfonso Jesús Cabezuelo, um espanhol condenado a nove anos de prisão por abuso sexual a uma jovem durante as festas de Sanfermín em Pamplona (2016), teve a sua suspensão laboral levantada e que este poderá voltar ao serviço activo. Cabezuelo terá de aguardar ainda pela sua alocação num determinado local.

A resolução foi finalizada no passado dia 4 de Julho pelo director-geral dos Recursos Humanos, Roberto Villanueva, que informou que foi cessada a "situação de suspensão de funções" do espanhol e que este passa a serviço activo com "efeito no dia 22 de Julho".

Fontes do Ministério da Defesa citadas por El Diário explicaram que a medida é meramente administrativa: os processos de suspensão só podem durar 6 meses e esse prazo já terminou, segundo o artigo 111.3 de Ley de Carrera Militar, o que obrigou o organismo a levantar a suspensão de Cabezuelo. O facto de não ter havido uma condenação "firme" sobre o caso (os arguidos foram condenados a nove anos de prisão, mas saíram em liberdade condicional em Junho de 2018 enquanto aguardam recurso) também pesou na decisão do Ministério da Defesa. Segundo o regulamento de aquisição e perda da condição de militar e situações administrativas dos militares, aprovado em 2015, "a transferência para a situação de suspensão de funções de militares profissionais pode ser acordada como resultado da acusação, acusação ou adopção de qualquer medida cautelar contra o acusado em um processo penal ou pelo início de um processo disciplinar por culpa muito grave ".





La Manada - Afonso Jesús Cabezuelo

Tal como já foi referido, os homens condenados no âmbito do caso La Manada foram libertados da prisão (onde estavam desde Julho de 2016) sob regime de liberdade condicional com o pagamento de seis mil euros de fiança, tendo a obrigatoriedade de se apresentarem às autoridades todas as segundas, quartas e sextas-feiras. Os arguidos pagaram seis mil euros de fiança. Os membros da La Manada foram condenados por abuso sexual e não por violação – uma decisão judicial que tem provocado manifestações em Espanha.

Apesar de terem sido condenados, os elementos ainda estão a aguardar por o recurso e o Tribunal de Navarra decidiu que poderiam fazê-lo em liberdade condicional, com base nos poucos riscos, segundo a instância judicial, de reincidência e/ou fuga dos mesmos.

Alfonso Jesús Cabezuelo ingressou nas Forças Armadas com 20 anos, tendo trabalhado na Unidade Militar de Emergência (UME). Tal como outro membro do grupo, Jesús Escudero (cabeleireiro), tem um lobo tatuado no peito como símbolo de La Manada. Também tem antecedentes criminais, com condenações de agressão física e desordem pública.