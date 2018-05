Militantes do Podemos continuam a confiar em Pablo Iglesias

Os militantes foram chamados a votar e decidiram: não perderam a confiança em Pablo Iglesias para liderar o partido, mesmo depois de ter adquirido uma casa de 600 mil euros com a companheira, Irene Montero, que é porta-voz parlamentar da formação política espanhola.Mais de dois terços (68,42%) dos militantes do Podemos votaram pela permanência de Iglesias e Montero nos seus cargos, contra os 31,58% que consideraram que deveriam ser demitidos. Ao todo votaram 190 mil pessoas neste plebiscito, mais 33 mil do que na consulta anterior de legitimação da liderançaIglesias, de 39 anos, e Montero, de 29, foram acusados por alguns membros Podemos de trair os princípios do partido - que nasceu do movimento dos indignados e das críticas contra a austeridade e corrupção. Pablo Iglesias criticou um ex-político por ter comprado uma casa por 600.000 euros, dizendo que não podia confiar num governante que vivesse numa casa de luxo como aquelas.