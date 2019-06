Na participação que fez a 16 de abril no Parlamento Europeu a mensagem que quis passar foi: é preciso tanta urgência na vontade de salvar o ambiente como aquela demonstrada depois do incêndio na catedral de Notre-Dame, em Paris, esta segunda-feira.



Salvem o planeta como salvaram a Notre-Dame, pediu Greta Thunberg Greta Thunberg começa a ser uma cara cada vez mais conhecida no Parlamento Europeu. Na participação que fez esta terça-feira, 16 de abril, voltou a apresentar-se como tem feito nas últimas semanas: "O meu nome é Greta Thunberg, venho da Suécia e quero que entrem em pânico".

André Finot, o porta-voz da catedral, declarou à AFP: "Os grandes doadores não pagaram. Nem um cêntimo. Eles querem saber exatamente aquilo em que o seu dinheiro está a ser pago e querem concordar com esse destino antes de entregarem o dinheiro. Recusam-se a pagar apenas os salários dos trabalhadores".As promessas de doações milionárias começaram a surgir logo na manhã seguinte ao incêndio que destruiu parcialmente a catedral, com alguns dos alegados patronos a aumentarem os valores que prometiam à medida que novas notícias de doações chegavam. Só o presidente da marca de artigos de luxo Kering, François-Henri Pinault, prometeu 100 milhões. Já um rival, o diretor da LVMH, Bernard Arnault, duplicou o valor prometendo 200 milhões de euros, bem como a fundação Bettencourt Schueller. Mas, até ao momento, nem todo o dinheiro reunido chega a estes valores prometidos.De acordo com o ministro francês da cultura, apenas 80 milhões de euros dos €850 milhões prometidos foram entregues e que a grande maioria deste dinheiro chegou em pequenas parcelas dadas por civis. O ministro Franck Riester avisou ainda esta sexta-feira que as obras estão a avançar lentamente e que colocam o telhado em perigo de colapso.Vários grupos vieram já dizer que estão apenas a acertar pormenores antes de transferirem o dinheiro. Muitos declaram que estão à espera de saber em que vai o governo francês usar aquele dinheiro.A associação Amigos de Notre-Dame de Paris já conseguiu amealhar quatro milhões desde o incêndio, de acordo com o presidente Michel Picaud. Maior parte das doações que contribuíram para este fundo terão vindo dos EUA. A Fundação Notre-Dame já amealhou 15,7 milhões através de 41.000 doadores individuais. Desde dinheiro, mais de 3 milhões já foram transferidos para o ministério da cultura francês.Apesar do dinheiro prometido e que ainda não chegou, milhões de franceses criticaram as promessas de milhões para a reconstrução da catedral. Muitos dos apoiantes do movimento dos coletes amarelos lamentou que não tenha havido este tipo de solidariedade para com os trabalhadores franceses.Já a ativista pelo clima Greta Thunberg disse, no Parlamento Europeu, que se o clima fosse uma catedral, já teria sido salvo, fazendo referência às doações milionárias.Dois meses depois do incêndio, a 15 de abril, que consumiu parte da Catedral de Notre Dame, a diocese de Paris retomou este sábado as missas dentro da icónica igreja. Através de um comunicado, a arquidiocese de Paris refere que apenas 30 pessoas, entre sacerdotes, fiéis e jornalistas, iam participar na missa que se realizou por volta das 17h portuguesas.