A criança de 12 atravessou a estrada a correr, o que obrigou o condutor a travar a fundo para evitar um acidente. O episódio foi filmado e o vídeo está a dividir a França.

Pelo 300 mil pessoas já assinaram uma petição de apoio a um condutor de autocarro parisiense por este ter sido filmado em Arcueil a dar uma estalada a um rapaz, depois de este ter atravessado a estrada a correr. O motorista teve de travar bruscamente para conseguir evitar um acidente.

O vídeo do incidente de dia 13 de Setembro, que está a ser partilhado massivamente nas redes sociais, mostra que o motorista saiu do veículo para ir falar com a criança de 12 anos que estava parada no passeio. O rapaz disse às autoridades que passou a estrada a correr porque queria apanhar o autocarro escolar e ouviu uma buzina e um insulto, que pensou terem vindo do condutor do referido transporte. Depois disso, a criança terá devolvido o insulto "sem pensar" e mandou calar o motorista, conta a mãe desta que já apresentou uma queixa contra o homem.

Após esta reacção, o condutor saiu do veículo, agrediu a criança e perguntou-lhe que idade tinha. "E que idade tenho eu?", pergunta, indo-se embora de seguida.





Segundo a BBC, o vídeo, inicialmente partilhado na plataforma Snapchat, já foi visto mais de 1.2 milhões de vezes.

A RATP, a empresa responsável pelos transportes públicos de Paris e arredores, já condenou as acções do homem, que classificou como sendo contra os princípios defendidos pela empresa, mas admite que terá em conta que a criança criou uma situação de perigo e insultou o homem, e que este está arrependido da sua atitude.

Na empresa onde trabalha, os seus colegas criaram a petição para impedir que o motorista seja despedido por causa desta situação, que recolheu as mencionadas 300 mil assinaturas numa semana. Segundo estes, o condutor é conhecido pela sua "bondade, calma olímpica e paciência".

Nas redes sociais, as opiniões dividem-se: muitos acusam o motorista de ser "cobarde" e outros apoiam a reacção do mesmo, que afirmam ter tomado a atitude correcta perante o "mau comportamento" do rapaz.