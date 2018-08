Este sábado, entra em vigor em Espanha uma medida contra o desemprego jovem: as pessoas entre os 16 e 30 anos que não trabalhem nem estudem, e que adiram a um contrato de aprendizagem, passam a receber €430 de complemento salarial. De acordo com o jornal ABC, tal faz com que um jovem que ganhe o salário mínimo de €735,9, em Espanha, passe a receber €1.165,9.A medida foi acordada entre o Partido Popular e os Ciudadanos no Orçamento do Estado para 2018. A este complemento salarial só podem aceder os jovens com uma qualificação profissional baixa (não pode ser superior à escolaridade obrigatória) e que procuram emprego. Devem inscrever-se num contrato de aprendizagem, que permite dar a um funcionário a formação específica de um ofício, de forma teórica e prática, no seu posto de trabalho. Para aceder ao apoio, os jovens têm que estar inscritos no Sistema Nacional de Garantia Juvenil. O contrato tem duração mínima de um ano mas pode ir até aos 18 meses.A medida custará €500 milhões e é co-financiada por fundos europeus. Até agora, o Sistema tem 800 mil inscritos.