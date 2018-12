Um metro descarrilou durante a manhã desta sexta-feira, em Marselha e fez 14 feridos ligeiros. As vítimas foram transportadas para o hospital.

O descarrilamento de um metro em Marselha, França, esta sexta-feira de manhã, causou 14 feridos, nenhum deles grave. No local estão cerca de 40 bombeiros.



"14 passageiros ficaram levemente feridos devido à queda das grades do tecto dentro das carruagem", afirmou a Régie de Transportes Metropolitanos (RTM) em comunicado citado por diversos meios de comunicação social franceses. O descarrilamento aconteceu na sequência de um problema no sistema de tracção do metro.



As vítimas foram transportadas para um hospital em Marselha.



A circulação está interrompida na estação de Sainte-Marguerite-Dromel e já não deve ser retomada esta sexta-feira.