A chanceler alemã, Angela Merkel, foi vista a tremer descontroladamente esta quinta-feira, durante um evento em Berlim com o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier. Há pouco mais de uma semana, a política alegou um golpe de calor quando foi vista a tremer na receção ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

O tremor foi captado em vídeo. A chanceler recusou um golpe de água que lhe ofereceram e cerca de 30 minutos depois chegou ao parlamento alemão, aparentando estar bem.





Germany's Merkel seen shaking for second time this month. More here: https://t.co/7XidSxNHtk pic.twitter.com/3NS3CxIloq