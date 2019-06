A chanceler alemã, Angela Merkel, mostrou-se esta terça-feira instável e com tremores, enquanto recebia o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, numa visita oficial ao país, situação que a própria atribuiu, mais tarde, ao calor e falta de hidratação.

As imagens de Merkel debaixo do sol, com sinais de fraqueza física e a segurar repetidamente as mãos para tentar aliviar os tremores, durante aproximadamente meio minuto e enquanto o hino alemão tocava, tornaram-se rapidamente assunto dos meios de comunicação alemães.