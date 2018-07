A chanceler Angela Merkel e o ministro do Interior alemão voltam a reunir-se esta segunda-feira em Berlim para solucionar a crise no Governo alemão que motivou Horst Seehofer, também seu parceiro de coligação, a ameaçar com a demissão.

O governante chegou a anunciar a decisão no decurso de uma reunião à porta-fechada da União Social Cristã (CSU) em Munique, durante a noite de domingo, e na qual se discutia política migratória que está a dividir Merkel e o seu ministro, que é também líder do partido conservador da Baviera, que integra a "grande coligação" com a CDU e os sociais-democratas do SPD.

"Vamos ter mais conversações com a CDU em Berlim, na esperança de que se consiga alcançar um acordo", disse hoje Seehofer aos jornalistas, após uma reunião que durou quase oito horas. "Depois, vamos ver o que acontece", acrescentou.

O conflito interno dos conservadores alemães está relacionado com o tratamento dos imigrantes que chegam à Alemanha, mas que já se encontram registados em outros países europeus. O ministro defendia o seu reenvio para a fronteira, uma opção rejeitada por Angela Merkel para não criar um "efeito dominó" na Europa.