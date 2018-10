A chanceler alemã anunciou ao seu partido que não vai concorrer à reeleição como presidente do mesmo.

A chanceler alemã, Angela Merkel, anunciou ao seu partido que não vai concorrer à reeleição como presidente do CDU, depois de 18 anos à frente do destino do partido, avança a Associated France Press, citando fonte partidária.



O anúncio surge depois de a CDU ter obtido, este domingo, um resultado agridoce nas eleições no estado federado de Hesse que viram a extrema-direita entrar na assembleia regional. O partido de Merkel reuniu votos suficientes para ganhar as eleições, mas assegurou o pior resultado em mais de 50 anos, com apenas 28% dos votos.



Com este resultado, Merkel consegue assegurar a posição da CDU, embora enfraquecida.



A Alternativa para a Alemanha (AfD, extrema-direita) foi outro dos partidos vencedores das eleições deste domingo, já que obteve 12% dos votos e entra assim pela primeira vez na assembleia regional de Hesse. Depois de no ano passado ter entrado pela primeira vez no Parlamento federal, este partido de extrema-direita e anti-emigração está já presente em todos os 16 parlamentos regionais da Alemanha, assinala a Reuters.