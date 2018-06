Até ao fim do mês, Angela Merkel tem que apresentar novas propostas mais duras sobre a imigração na Alemanha aos parceiros de coligação da União Social Cristã (USC). Horst Seehofer, o líder do partido, quer que os imigrantes sejam recusados junto à fronteira da Alemanha.Esta segunda-feira, Merkel reconheceu que os Democratas Cristãos (o seu partido) tinham chegado a acordo com a USC e que isso lhe dá o apoio de que necessita para procurar acordos bilaterais com outros países a 28 e 29 de Junho, altura em que se realizará uma cimeira europeia.Porém, insistiu que não vai fazer exigências aos outros países europeus, e receia que medidas tomadas unilateralmente produzam um "efeito dominó" pela Europa, em que os imigrantes lidam com maiores dificuldades de asilo.Horst Seehofer quer um acordo que facilite o regresso de migrantes aos países onde foram primeiramente registados. Caso Merkel não consiga, não aceitará todas as entradas de pessoas na Alemanha. Dia 1 de Julho, depois da cimeira, espera que a chanceler lhe traga essas condições, mas Merkel garante que nada será automático: passará primeiro pela cúpula da CDU."Quem conheça a Europa, sabe que esta não é uma tarefa fácil", afirmou Merkel aos repórteres em Berlim, na segunda-feira. Mas o "projecto europeu está em risco" e "temos uma responsabilidade particular", referiu.Horst Seehofer garante que ninguém quer o fim da coligação que governa a Alemanha, nem da aliança parlamentar entre CDU e USC, nem o colapso do governo alemão. "Desejamos muita sorte à chanceler", afirmou. "Isto não é para ganhar tempo ou alguma coisa desse género, mas em Julho, caso não haja resultados a nível europeu, temos de implementar isto [medidas contra imigração] – é uma questão de funcionamento do nosso estado constitucional.""A direcção do partido acredita que rejeitar as pessoas na fronteira é uma parte indispensável da reorganização do sistema de asilo", defende Seehofer.Este ano, os países que receberam mais migrantes foram Grécia, Itália e Espanha.