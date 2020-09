Berlim diz que irá consultar os parceiros, em função da resposta da Rússia, "sobre uma resposta conjunta apropriada".

Steffen Seibert, Chefe do Gabinete de Comunicação do Governo Alemão, recorreu à rede social Twitter para anunciar as conclusões dos exames, referindo que o Governo alemão "condena veemente este ataque". Os resultados foram apurados por um laboratório militar alemão que identificou nas análises recolhidas ao principal opositor de Putin a presença de "um agente químico nervoso do grupo Novichok".

A chanceler alemã, Angela Merkel, defendeu que o caso do envenenamento do opositor de Vladimir Putin Alexei Navalny se tratou de uma "tentativa de homicídio". O governo alemão anunciou esta quarta-feira que os exames de toxicologia concluíram que Navalny foi envenenado com um agente nervoso semelhante ao Novichok que foi usado para envenenar o espião russo Sergei Skripal, em 2018 no Reino Unido.De acordo com o DW, o gabinete de Merkel está a discutir a situação e aguarda uma explicação por parte da Rússia. A reação ao incidente vai ser igualmente discutida com a União Europeia e a NATO.



O principal opositor do presidente Vladimir Putin deu entrada a 20 de agosto no Hospital de Omsk, por suspeitas de envenenamento, onde esteve em coma. Do aeroporto de Tegel, Navalny foi transportado pelo exército alemão para o Hospital Charité, em Berlim, onde tem estado a receber tratamento.



Navalny tornou-se conhecido graças às investigações anticorrupção a membros da elite russa.



Na semana passada, os médicos alemães indicaram que Navalny apresentava indícios de ter sido envenenado por "uma substância do grupo dos inibidores de colinesterase", substâncias estas que podem ser encontradas em medicamentos, mas também em inseticidas e em agentes nervosos, sem conseguirem precisar qual. Foi então que o hospital estendeu o pedido de ajuda ao laboratório militar de farmacologia e toxicologia de Munique, especializado em substâncias tóxicas e agentes químicos.



Este grupo de agentes nervosos, conhecidos como Novichok, está associado ao caso de Sergei Skripal, um ex-espião russo, e da sua filha Yulia que foram envenenados em 2018 no Reino Unido.