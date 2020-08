O advogado que foi expulso do Podemos, José Manuel Calvente, entregou a um juiz o conteúdo de vários chats individuais e de grupo do partido. Estes conteúdos mostram como, alegadamente, o partido fugiu à obrigação de anunciar publicamente a remodelação da sua nova sede. O facto de receber fundos públicos obrigam o partido a apresentar concursos públicos.Segundo as conversas à qual o ABC teve acesso , em abril de 2019, um funcionário de recursos humanos disse ao advogado: "O Rocío disse-me que os trabalhos vão começar a 20 de maio e temos de tratar do tema da publicitação", o que indica que as obras estavam já adjudicadas e prontas a serem lançadas ainda antes do concurso se tornar público.Cerca de um mês depois, o mesmo funcionário informou o advogado de que "estavam a chegar os contratos dos empreiteiros". O advogado questiona então a cronologia dos acontecimentos, afirmando: "É obrigatório escolher o empreiteiro, mas se ele já foi escolhido foi mal feito".A 3 de junho, o advogado enviou para um chat de grupo do Telegram uma notícia do jornal digital Okdiario onde acusava o Podemos de ter cometido a remodelação da sede "sem respeitar o prazo de licitação". O causídico questiona se foi mesmo assim que as coisas tinham acontecido, ao que um informático responde "que sim", mas que não podia "entrar muito por aí".A licitação da obra acabou por ser publicada a 23 de maio, com carácter urgente e um preço de 649 mil euros.Nas últimas semanas, José Manuel Calvente tem vindo a denunciar desvio de fundos e gestão desleal levadas a cabo pelo partido. A justiça espanhola já está a investigar o caso. Há suspeitas de coerção, silenciamento interno e pagamentos "bónus" para certas alegadas tarefas ilegais. Esta é uma denúncia que surgiu na sequência da investigação interna no Podemos que estava a ser conduzida por Calvente e Mónica Carmona. Os dois foram despedidos em dezembro, em pleno processo de negociações para o Podemos entrar numa aliança de governo com o PSOE de Pedro Sánchez. O afastamento foi justificado com um alegado caso de assédio sexual entre este e a advogada do Podemos Marta Flor Núñez.O juiz de instrução ouviu o jurista no passado dia 29 de julho e também Juan Manuel del Olmo, responsável pela comunicação do partido, um colaborador próximo do líder, Pablo Iglesias. São, ainda, visados o tesoureiro do partido, Daniel Frutos, e a gestora Rocío Esther Val. O Podemos pediu ao Tribunal de Madrid para anular o caso e contestou a declaração de Calvente, alegando estar indefeso por ter acedido apenas a parte da mesma, algo que o tribunal alterou após um pedido de Vox.A oposição espanhola já pediu a demissão do líder do partido, Pablo Iglesias. O atribui esta acusação a uma tentativa de desestabilizar o partido e o Governo. Já o presidente do executivo, Pedro Sánchez, apela para o respeito pelo poder judicial.A crise no Podemos começou em julho, com a investigação ao alegado furto do telemóvel da ex-assessora do Podemos, Dina Bousselham. O alegado furto ocorreu nos meses anteriores às negociações para a formação do governo em 2016, por isso estava a ser investigado se haveria uma relação com uma alegada espionagem política ao Podemos, na qual o ex-comissário interveio, o que sempre negou.