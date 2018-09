Um choque em cadeia em Pontevedra, Espanha, provocou uma vítima mortal: uma criança de três anos que não morreu do choque em si, mas dos ferimentos causados pelo impacto de um tablet que foi projectado contra a sua face no momento da colisão. Esta estaria a usá-lo no carro antes do momento do acidente.

O carro onde a criança seguia com a mãe a caminho da escola foi contra um autocarro escolar, que por sua vez teve de parar bruscamente para se afastar de dois veículos acidentados. A mãe da menina não se conseguiu desviar e acabou por haver um acidente em cadeia que envolveu os vários carros.

A menina, neta de um conhecido empresário local, ainda foi transportada de helicóptero para o Hospital de Santiago de Compostela, onde esteve dez horas em coma, antes de falecer. A mãe, de 26 anos, e outra criança que seguia na viatura da escola também foram hospitalizadas.