Ian Paterson é um cirurgião plástico que foi condenado a 20 anos de pena de prisão em 2017 por ter realizado operações desnecessárias em 10 pacientes com o único fim de se beneficiar a si próprio. Operou mais de 5.000 pessoas, revela relatório agora divulgado, e terá exagerado as possíveis complicações para poder realizar mais operações. As conclusões afirmam que foi uma cultura institucional de "evitar e negar" que permitiu ao cirurgião continuar a trabalhar nestas condições.

O mesmo estudo concluiu que milhares de pacientes atendidos por Ian Peterson deviam ser chamados de volta para voltarem a ser avaliados, depois de as unidades de saúde públicas e privadas onde o cirurgião atuava terem ignorado os sinais de erros. "Os nossos relatórios mostram que vários pacientes foram defraudados ao longo de vários anos por vários indivíduos e instituições", explicou à Reuters o bispo Graham James, responsável pela equipa que elaborou o estudo.

"Verificou-se uma cultura de ignorar e negar" estes avisos e ainda uma tentativa de "sacudir as responsabilidades a todos os níveis", completou o bispo James.

Paterson começou a trabalhar no Spire Healthcare (privado) em 1997 e manteve-se ali até 2011. A partir de 1998 passou também a fazer turnos no Serviço Nacional de Saúde. Ao todo, nos 14 anos em que exerceu medicina no Reino Unido operou mais de 5 mil pessoas, depois de ter examinado mais de 11 mil pacientes.

O médico terá mentido aos pacientes, avisando-os contra os perigos de desenvolver cancro da mama, e sugerindo inclusivamente mastectomias que realizava no seu consultório particular e que eram pagas na sua totalidade pelos pacientes.

Justin Ash, o presidente do Spire Healthcare lamentou que não tenham tomado mais atenção ao tema. A suspensão do médico aconteceu em 2011.

Para a elaboração do relatório foram ouvidas 211 pessoas, entre pacientes e familiares de pacientes.