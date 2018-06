Ginecologista é acusado de ter raptado bebé e de ter falsificado certidão de nascimento.

Começou esta terça-feira o julgamento de um ginecologista espanhol de 85 anos, acusado de ter raptado um bebé em 1969 e depois o ter entregado a uma família. Eduardo Vela é a primeira pessoa a ser julgada no caso dos "bebés roubados" que afectou milhares de pessoas durante os anos de ditadura de Franco.



O ginecologista foi recebido no tribunal de Madrid por uma multidão a envergar t-shirts amarelas que gritava em coro "queremos justiça". Os manifestantes pediam ainda que fossem reabertos casos antigos, muitos deles relacionados com estes casos que aconteceram durante a ditadura franquista que durou entre 1939 e 1975.

Vela é acusado de ter falsificado documentos, ter raptado uma criança com menos de sete anos e ter falsificado um nascimento enquanto trabalhava num hospital em Madrid, o San Ramon. O ginecologista recusa todas as acusações.



A acusação partiu de Ines Madrigal, que diz que Vela falsificou a sua certidão de nascimento para que esta mostrasse a sua mãe adoptiva como sua mãe biológica. Madrigal descobriu que tinha sido adoptada aos dezoito anos.



Em tribunal, Vela, que segundo a Reuters é frágil e teve dificuldade em ouvir algumas das questões que lhe foram colocadas em tribunal, negou ter entregado o bebé e diz que a assinatura na certidão não lhe pertence. "Nunca dei um bebé a ninguém", assegurou.



Os manifestantes dizem que muitos médicos tiraram os bebés às mães por estas serem "inapropriadas" para serem mães por serem comunistas ou se identificaram com ideologias de esquerda, dando as suas crianças a famílias favoráveis ao regime vigente. Há quem acredite que esta política continuou depois da morte de Franco em 1980.



De acordo com o juiz espanhol Baltasar Garzon, cerca de 30.000 crianças foram retiradas aos seus pais durante a ditadura franquista.