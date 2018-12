Theresa May decidiu adiar a votação parlamentar do acordo para o Brexit devido a "preocupações" relativamente à fronteira irlandesa. A decisão tinha sido avançada logo de manhã por diversos meios de comunicação social e não há ainda uma nova data para a votação. A primeira-ministra anunciou ainda que ia ter uma reunião urgente com Bruxelas para redefinir alguns termos do acordo assinado.





A decisão de adiar uma votação cabe apenas ao governo, não carecendo de aprovação por parte do parlamento britânico, como havia anunciado um grupo composto pelos maiores juristas europeus, a passada semana. A votação na Câmara dos Comuns para aprovar os termos do divórcio entre Reino Unido e União Europeia estava agendado para a noite desta terça-feira mas será agora reagendado, não se sabendo ainda para quando.Esta decisão levou o maior opositor de May, Jeremy Corbyn , a afirmar que o Reino Unido estava, de momento, sem "um governo funcional". Diversos partidos políticos pediram a dissolução do Governo, que consideram estar demasiado "fragilizado"."O governo apercebeu-se que o acordo de Theresa May para o Brexit é tão desastroso que decidiu adiar a sua própria votação mesmo em cima do limite temporal", afirmou Jeremy Corbyn, citado pela agência Reuters.

May pode assim pôr em risco o tratado assinado entre Reino Unido e a União Europeia e levar a um "não-acordo" - o pior desfecho para os britânicos -, a um novo referendo sobre a permanência do Reino Unido na UE, ou uma renegociação do acordo que May assinou no passado mês e que tem sido altamente criticado pelos seus opositores.



No entanto, a primeira-ministra britânica já reafirmou que o Governo vai honrar o resultado do referendo popular que ditou o divórcio entre UE e Reino Unido.