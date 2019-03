Mesmo sem ter garantido sequer a possibilidade de levar a uma nova votação no parlamento o acordo de saída negociado com Bruxelas - e já chumbado em duas ocasiões pelos deputados britânicos - Theresa May vai formalizar ainda esta quarta-feira, 20 de março, o pedido de adiamento do Brexit, noticia o Financial Times.A primeira-ministra britânica vai requerer um "curto adiamento" de até três meses da saída da União Europeia que continua prevista para as 23h00 do próximo dia 29 de março.(Notícia em atualização)