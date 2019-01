19:03

A primeira-ministra inglesa deu início à votação na Câmara dos Comuns ao acordo do Brexit e várias emendas propostas. Corbyn pediu eleições antecipadas e May recusou.

A primeira-minsitra britânica, Theresa May, afirmou que a única opção é mesmo aprovar o acordo que foi apresentado aos deputados e povo inglês para o Brexit. Um novo referendo não serve ao Reino Unido, afirma a primeira-ministra.



Levantou-se por entre aplausos efusivos da bancada conservador do Parlamento britânico, enquanto uma espada pende sobre a sua cabeça.



Theresa May começou por lembrar que a Câmara dos Comuns decidiu dar ao povo a decisão de saber se o Reino Unido permanecia na União Europeia. Na altura, 430 deputados votaram favoravelmente e 32 contra.



No entanto, muitos não esperavam o resultado que acabou por se verificar. Os britânicos foram às urnas e expressaram, através de votos, que queriam abandonar a comunidade europeia.



E, depois do referendo ter um resultado anunciado, 436 deputados votaram favoravelmente para que fosse accionado o artigo 50, que dita o início do divórcio entre Reino Unido e União Europeia. "Como deputados, temos de levar ao fim os desejos democráticos do povo britânico", disse a líder do governo.



Na opinião da líder do partido conservador britânico, a realização de um segundo referendo iria adensar o fosso que existe entre os apoiantes e críticos do Brexit. E garante ainda que não deseja um "não-acordo" (no-deal). Um no-deal significa uma perda de direitos dos cidadãos britânicos. Mas assegura ainda que, mesmo que seja esse o desfecho, não significará o final do Reino Unido. Será apenas um processo mais doloroso.



É então que May começa a defender a sua proposta para o Brexit: a de uma parceria a longo prazo com a União Europeia, uma proposta mais ambiciosa do que todas aquelas que foram apresentadas pela contraparte. E informou ainda que votar contra esta proposta que foi apresentada não significa que se vá arranjar um acordo melhor. "A União Europeia não vai voltar a abrir as conversações para negociar."



A primeira-ministra é definitiva: não há outra hipótese que não votar favoravelmente este acordo.



Ataques ao partido dos trabalhadores



A primeira-minsitra criticou ainda o pedido feito por Jeremy Corbyn para uma eleição geral. "Isto não é sobre o futuro do Trabalhista. É sobre aquilo que é melhor para o país", atirou May.



O que está em causa nesta votação?



Os deputados vão debater o acordo alcançado pelo governo de Theresa May com os líderes da União Europeia. À entrada para o debate, Theresa May estava entre a espada e a parede, já que os parceiros norte-irlandeses do DUP não concordam com a solução do backstop descrita no acordo



Segundo diversos meios britânicos, a votação vai ser negativa para o governo e, mais significativo ainda, é que pode ser uma derrota estrondosa, por mais de cem votos de diferença.



A ser chumbado, dita a lei que May