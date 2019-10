Eu estava em campanha eleitoral para a Câmara de Lisboa. E fui lá precisamente nos dias seguintes à queda do Muro, que aliás demorou vários dias. Ainda passei de um lado para o outro. Havia dois estados. Fiquei em Berlim Ocidental com uma amiga que cantava no coro da ópera e com ela várias vezes atravessei o Checkpoint Charlie para ir a restaurante e cafés em Berlim Oriental. Estive lá cerca de dois dias. Vi ao vivo o que se passava e ainda me ofereceram um pedaço do Muro que tenho guardado em minha casa. Ainda pintado

O que é que mudou? Mudou a face da Europa em pontos fundamentais. Levou à reunificação alemã, que passou a ter um protagonismo muito mais claro na atual União Europeia. Mas sobretudo significou um processo mais vasto, mais amplo, que foi a implosão da URSS, o aparecimento da Federação Russa, o desaparecimento de uma das potências globais, ficando por um tempo só uma superpotência, os EUA. Regressando pouco a pouco à ideia de um mundo multipolar, em que os países emergentes trazem consigo outras eventuais grandes potências, como a China ou a Índia.

Em suma, mudou a vida na Europa e mudou a vida do mundo. Radicalmente.

Esperava-se isso ou não? Pouco tempo antes estive num jantar com diplomatas de vários países e eles dividiam-se. A maioria não esperava que ocorresse tão depressa. Uma minoria, na qual me integrava, achava que isso ia acontecer. Porque nessa altura eu passava temporadas em Munique a preparar a minha agregação e assisti naqueles anos 88/89 àquilo que era um fenómeno muito mais próximo e irreversível.





(A 9 de novembro de 1989, milhares de alemães começavam a derrubar o Muro de Berlim, símbolo da divisão europeia e de uma Guerra Fria à escala mundial. Para assinalar os 30 anos sobre este momento histórico, a SÁBADO lançou uma edição especial de 92 páginas, com o apoio daEmbaixada da Alemanha em Lisboa.)