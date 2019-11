Mais de metade dos italianos acredita que os atos racistas são sempre ou pelo menos muitas vezes "justificáveis". Os resultados do inquérito foram divulgados depois de dezenas de incidentes racistas e anti-semíticos que varreram aquele país sul europeu.O questionário foi criado pela firma de sondagens SWG e foram inquiridas 1.500 pessoas. Dessas, 10% afirmou que os atos racistas são sempre justificados e 45% acredita que atos racistas podem ser aceites consoante a situação.Apenas 45% dos inquiridos considerou que atos racistas eram totalmente inaceitáveis.Todos os anos a SWG faz um questionário semelhante a este mas desta vez, pela primeira vez em mais de dez anos, a maioria dos inquiridos não condenou indiscriminadamente o racismo."Isto significa que houve um relaxamento das atitudes contra o racismo - não necessariamente que as pessoas se tenham tornado racistas, mas que se tornaram mais complacentes com atos de racismo e que não os consideram tão escandalosos", diz Enzo Risso, diretor do SWG. E na opinião de Risso, essa alteração na sociedade italiana deve-se, em parte, à proliferação do discurso de ódio através da Internet. "Atualmente podemos dizer o que quisermos sobre qualquer pessoa e estamos a habituar-nos a isso", completou.Nas últimas semanas o racismo na sociedade italiana tem sido altamente debatido.

O racismo tem estado a ser amplamente discutido nos órgãos que tutelam o futebol. Ainda há umas semanas, no jogo entre a Bulgária e Inglaterra, no jogo a contar para a fase de qualificação do Campeonato Europeu, seis adeptos búlgaros foram detidos por insultos racistas.