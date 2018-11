Uma mulher morreu depois de ter sido atropelada por uma automobilista com um ataque de pânico. 227 pessoas ficaram feridas, sete gravemente.

Mais de 283 mil pessoas manifestaram-se hoje por toda a França contra o aumento dos preços dos combustíveis, bloqueando várias vias. O chamado protesto dos "coletes amarelos", devido ao uso dos coletes fluorescentes pelos manifestantes, levou a uma morte. 227 pessoas ficaram feridas, sete gravemente. Registam-se ainda 73 detidos.



Os números foram avançados por Christophe Castaner, o ministro do Interior francês.



A vítima mortal é uma mulher, que foi atropelada em Pont-de-Beauvoisin, Sabóia. Uma automobilista que levava a filha ao médico entrou em pânico quando os manifestantes tentaram impedir que circulasse e lhe bateram nos vidros. Ela acabou por avançar, vitimando uma mulher de 63 anos. Em estado de choque, a condutora foi detida.



Ao fim da tarde, ainda não tinham sido levantados 200 pontos de bloqueio, o que significa que os protestos se podem prolongar noite fora.



Em Paris, os manifestantes tentaram chegar até ao Palácio do Eliseu, residência oficial do presidente francês Emmanuel Macron. Foi usado gás lacrimogéneo na zona, bem como em Lyon e para permitir a passagem num túnel nos Alpes.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="fr" dir="ltr">"Macron démission", fumigènes, chants.Les manifestants poussent à quelques mètres de l'Élysée. Ils sont désormais très nombreux. <a href="https://twitter.com/Le_Figaro?ref_src=twsrc%5Etfw">@Le_Figaro</a> <a href="https://t.co/rW0miwSbA8">pic.twitter.com/rW0miwSbA8</a></p>— Pierre Zéau (@PierreZeau) <a href="https://twitter.com/PierreZeau/status/1063795309015457792?ref_src=twsrc%5Etfw">17 de novembro de 2018</a></blockquote>

Muitos dos "coletes amarelos" vivem em zonas urbanas afastadas das grandes aglomerações francesas e asseguram que o carro é o seu único meio de transporte.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="fr" dir="ltr">Ça se tend sur les manifestations <a href="https://twitter.com/hashtag/Giletsjaunes?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Giletsjaunes</a> en <a href="https://twitter.com/hashtag/Savoie?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Savoie</a> sur la VRU de <a href="https://twitter.com/hashtag/Chamb%C3%A9ry?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Chambéry</a> <a href="https://t.co/GZ7yphuWUI">pic.twitter.com/GZ7yphuWUI</a></p>— Nelly Assénat (@N_Assenat) <a href="https://twitter.com/N_Assenat/status/1063738434609664000?ref_src=twsrc%5Etfw">17 de novembro de 2018</a></blockquote>

Os "coletes amarelos" são um movimento cívico à margem de partidos e sindicatos criado espontaneamente nas redes sociais e alimentado pelo descontentamento da classe média-baixa.



O movimento, que alargou os protestos contra a carga fiscal em geral, é um novo obstáculo para o Executivo de Emmanuel Macron, que decidiu aumentar os impostos dos combustíveis para promover a transição energética.



O Governo decretou um aumento dos impostos dos combustíveis de 7,6 cêntimos por litro para o ‘diesel’ e de 3,9 cêntimos para a gasolina e, a partir de janeiro, serão aplicadas taxas adicionais a estes produtos de 6 e de 3 cêntimos, respetivamente.



Os "coletes amarelos", nome alusivo aos coletes fluorescentes que é obrigatório ter no interior dos veículos, têm o apoio de 74% da população francesa, segundo uma sondagem publicada na passada sexta-feira.