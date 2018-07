Embora possa parecer um movimento de cortesia, é na verdade uma forma do Helsingin Sanomat criticar a forma como os líderes dos EUA e da Rússia lidam com a imprensa.

O maior jornal finlandês não quis deixar passar em branco a visita de Donald Trump ao país, para uma reunião com o líder russo, Vladimir Putin. O Helsingin Sanomat espalhou dezenas de cartazes pela cidade onde dava as boas vindas ao presidente dos EUA e também ao seu homólogo russo.



Mas embora os cartazes dêem de facto as boas vindas aos presidentes, fazem-no ao mesmo tempo que lançam uma crítica pela forma como os dois estadistas lidam com a imprensa que não lhes é favorável.



Numa publicação feita na rede social Twitter, o editor do Helsingin Sanomat escreveu: "Enquanto damos as boas vindas aos presidentes a Helsínquia, queremos lembrá-los da importância de uma imprensa livre".



Então foram colocados mais de 300 cartazes desde o aeroporto onde os presidentes aterraram e o local onde decorreu a cimeira, onde se chama a atenção para a atitude dos estadistas relativamente à liberdade de imprensa.



Foram assim tornadas públicas frases como: "Sr. Presidente, bem-vindo à terra da imprensa livre".



Há ainda cartazes onde se podia ler cabeçalhos que diziam "Trump chama aos meios de comunicação inimigos do povo", ou "Putin está a tentar levar os meios de comunicação a ajoelharem-se".