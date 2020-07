Christiane Féral-Schuhl, presidente do Conselho Nacional da Ordem, considera que esta nomeação é "um passo para transmitir segurança aos advogados", acrescentando que os advogados esperam "um ministro que os apoie e que saiba o que é estar desse lado da barricada".

Eric Dupond-Moretti foi o escolhido por Emmanuel Macron para liderar o ministério da justiça. O presidente francês está a levar a cabo uma remodelação governamental e a escolha do advogado para o ministério caiu que nem uma bomba entre os magistrados que afirmam que é uma "declaração de guerra"Dupond-Morreti é um dos mais mediáticos advogados franceses, tendo representado nos tribunais políticos acusados de fraude fiscal (Patrick Balkany e Jérôme Cahuzac), o irmão de um jhiadista responsável pela morte de sete pessoas em Toulouse em 2012, suspeitos de abuso sexual e até de homicídio. O seu historial de absolvições (mais de 120) valeram-lhe os cognomes de "Absolvidor" ou "Ogre do Norte". Durante as suas alegações e declarações públicas é comum atacar o sistema judicial francês e ainda a semana passada acusou o Ministério Público de utilizar técnicas de espionagem ao ser revelado que vários magistrados e advogados estavam a ver as suas contas telefónicas a serem analisadas enquanto a justiça procurava uma toupeira que terá sido responsável por avisar o ex-presidente Nicolas Sarkozy de que estava a ser vigiado através de escutas telefónicas.Sobre a defesa do irmão de um jhiadista, Dupond-Moretti disse que a sua profissão consistia em garantir que a lei era cumprida e que foi exatamente isso que fez. E acrescentando ainda que até teria aceitado "defender Hitler" desde que não tivesse de "justificar a ideologia nazi". Ainda este ano juntou-se À equipa de defesa do fundador dos WikiLeaks, Julian Assange.O advogado começou a sua carreira em 1984. A sua figura imponente aliada a um estilo agressivo de argumentação são apontados como os seus principais trunfos na atividade que desempenha. Politicamente foi sempre encostado à esquerda.Todas as suas declarações e ações levaram a que a sua nomeação fosse mal recebida pelos elementos da justiça francesa, mas igualmente aplaudida por muitos advogados. O presidente da União de Magistrados, Céline Parisot, afirmou que a sua escolha é "uma declaração de guerra" contra a magistratura, afirmando que o novo governante "menospreza os juízes", não hesitando em insultá-los. JáO novo Governo francês, liderado pelo primeiro-ministro Jean Castex, tem como missão relançar a economia francesa no pós-pandemia de covid-19. Dupond-Moretti substitui o socialista Nicole Belloubet.