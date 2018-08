Uma mulher alemã e o seu parceiro foram sentenciados a 12 anos de prisão por violar o filho dela e vendê-lo a pedófilos na darknet. O Tribunal Estatal de Freiburgo condenou a mulher, identificada como Berrin T., por violação, abuso sexual e prostituição forçada. Terão ainda que pagar €42.500 à criança e a outra menina de que abusaram.O seu parceiro, com o nome Christian L., tinha uma condenação anterior por abuso de crianças. Depois de servir esta sentença, o homem manter-se-á em prisão preventiva.A mãe da criança, que agora tem 10 anos, foi acusada de abusar e violar repetidamente o filho. Também o venderam a outros homens na darknet, uma área na Internet que só pode ser visitada através de software especial, durante mais de dois anos. Filmaram os abusos sexuais.O casal e outros seis suspeitos foram detidos, e vários entre estes últimos foram condenados.A criança vive agora com uma família de acolhimento. Apesar de ter sido retirada à mãe em Março de 2017, seria devolvida semanas depois por um tribunal local – mesmo que o parceiro da mãe tivesse sido proibido de manter contacto com crianças. A detenção da mãe e do parceiro só aconteceu no Outono.