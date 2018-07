O presidente de França, Emmanuel Macron, chegou a Lisboa esta sexta-feira para um encontro oficial com o primeiro-ministro português, António Costa. O chefe de Estado francês passeou com o chefe do Governo de Portugal por Lisboa, depois de um almoço de trabalho onde falaram sobre os principais temas da agenda europeia.

No primeiro ponto do programa da sua visita a Lisboa, durante a manhã, Macron participou com António Costa numa iniciativa intitulada "Encontro com cidadãos", na Fundação Calouste Gulbenkian. Antes disso, e sem a presença da comunicação social, o primeiro-ministro e o chefe de Estado francês visitaram a galeria de arte islâmica do Museu Calouste Gulbenkian.

Na sua página oficial de Facebook, o presidente de França fez um vídeo em directo do seu passeio com Costa pela zona do Chiado, onde cumprimentou e tirou fotos com várias pessoas.

Macron, que é um líder bastante popular a nível mundial, vive por estes dias a pior fase política desde que foi eleito Presidente de França, fruto do caso que envolveu o seu ex-guarda-costas, Alexandre Benalla, que foi acusado de violência na manifestação do Dia do Trabalhador, a 1 de Maio.

O Chefe de Estado francês disse em Espanha, por onde passou antes de rumar a Lisboa, que se trata de "uma tempestade num copo de água". Mas vai ter que enfrentar a sua primeira moção de censura.

Quanto aos temas em agenda, fonte do Governo nacional garantiu à Lusa que "Portugal e a França estão do mesmo lado em relação às principais questões em debate na União Europeia". Outro ponto em que os governos dos dois países têm estado em convergência diz respeito à questão das migrações e refugiados.

O primeiro-ministro português recebe, também esta sexta-feira, o chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, numa cimeira sobre interconexões energéticas que visa consolidar um roteiro comum para uma nova política de energia. O objectivo da cimeira é, segundo fonte do executivo português, "renovar o impulso político para as interligações, através da concretização de um roteiro comum para a aceleração da transição energética".

Além de António Costa, Pedro Sánchez e Emmanuel Macron, participam nesta segunda Cimeira para as Interligações Energéticas o comissário europeu para a Acção Climática e Energia, Miguel Arias Cañete, e a vice-presidente do Banco Europeu de Investimento (BEI), Emma Navarro.