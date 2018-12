Macron anuncia aumento do salário mínimo em 100 euros

Perante os protestos violentos dos últimos dias, o presidente francês anunciou um aumento de 100 euros do salário mínimo para o próximo ano.

O preisdente francês, Emmanuel Macron, anunciou esta segunda-feira, 10 de Dezembro, que o Governo francês vai aumentar o salário mínimo em 100 euros em 2019. Esta é a resposta do presidente francês às manifestações dos "coletes amarelos". O presidente criticou ainda a "inadmissível violência" dos protestos. Fontes policiais citadas pela agência noticiosa AFP referiam hoje que desde 17 de novembro, a primeira ação dos "coletes amarelos", foram identificadas 4.523 pessoas em todo o território, e que implicaram 4.099 detenções.



Numa comunicação aos franceses a partir do Palácio Eliseu, Macron adiantou ainda que as horas extras trabalhadas não serão alvo de impostos assim como os prémios que os patrões ofereçam aos trabalhadores até ao final deste ano. Além disso, é revertida a medida que agravava a taxa da segurança social paga pelos reformados para os que ganhem menos de dois mil euros.



Macron prometeu utilizar "todos os meios para restaurar a calma", e anunciou em simultâneo uma subida do salário mínimo e uma redução nos impostos.



Macron reconheceu que as suas palavras "feriram algumas pessoas" no passado, considerou justificado o descontentamento que originou os protestos, e optou por anunciar um "estado de emergência económica e social" para enfrentar a situação.



Contudo, o imposto sobre as grandes fortunas, uma das medidas mais polémicas, continuará em vigor. Em contrapartida, Emmanuel Macron prometeu intensificar o combate à evasão fiscal para que os impostos sejam pagos em França.