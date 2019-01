Durante o dia de hoje, Jérôme Rodrigues publicou vários vídeos e fotografias dos protestos nas redes sociais.



Este foi o 11.º sábado consecutivo de protestos do movimento dos 'coletes amarelos', que hoje realizaram um cortejo pelas ruas da capital francesa, até se concentrarem, uma vez mais, na Praça da Bastilha, onde se repetiram confrontos com a polícia.



Terá sido nestes confrontos, com a polícia francesa lança granadas de gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes, que o luso-descendente foi ferido com gravidade.



A França é um dos únicos países na União Europeia que continua a usar granadas de gás lacrimogéneo que contêm uma pequena quantidade de explosivos TNT para travar manifestações e desacatos da ordem pública.



Vários manifestantes dos 'coletes amarelos' já foram atingidos gravemente por estas granadas, que levaram à amputação de membros e ferimentos noutras partes do corpo.



Um grupo de advogados que representa estes feridos já veio pedir publicamente para que a utilização destes engenhos seja interdita definitivamente.

