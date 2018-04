A capital londrina está a sofrer um "pico de violência" e, nos últimos dois meses, a Scotland Yard investigou mais homicídios do que aqueles registados em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

Em Fevereiro, a Scotland Yard investigou 15 homicídios, contra 14 em Nova Iorque. No mês passado, foram investigadas 22 mortes em Londres e 21 em Nova Iorque. Londres é relativamente maior do que Nova Iorque, com 8,7 milhões de habitantes, face aos 8,5 milhões de nova-iorquinos.

Os números estão mesmo a preocupar o presidente da Câmara de Londres, Sadiq Khan. "O Mayor está profundamente preocupado com o crime violento na capital – toda a vida perdida devido ao crime violento é uma tragédia", disse a câmara em comunicado.

Só no passado Domingo, uma rapariga de 17 anos morreu baleada em Tottenham e um homem foi esfaqueado e morreu no Sul de Londres.

A arma de eleição é a faca e as autoridades atribuem parte das culpas às redes sociais onde os gangues glorificam a violência e aumentam o nível de ódio entre os jovens.

"É mais rápido e torna mais difícil para as pessoas se acalmarem", disse a chefe de polícia, Cressida Dick.