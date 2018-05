O Reino Unido deve começar a aplicar sanções económicas a alguns cidadãos russos depois de aprovados os poderes de Magnitsky , legislação que surge como resposta ao envenenamento do espião Sergei Skripal e filha, em Salisbury, alegadamente por forças russas.Bill Browder, responsável pela apresentação do projecto-lei pediu que o governo do Reino Unido agisse de forma "rápida e robusta" em responder ao ataque a Skripal, pedindo que fossem alvos de sanções todos os russos acusados de violar os direitos humanos e que "todos os oligarcas ligados a Putin deviam também ser postos nessa lista". Browder, director do fundo de investimento Hermitage Capital Management não nomeou nenhum dos oligarcas que considera merecerem ser alvos desta medida, explica o jornal The Guardian.O mentor da proposta garante que uma acção menor "diria à Rússia que podia continuar a matar pessoas em solo britânico", acrescentando ainda que decisões semelhantes adoptadas pelos EUA "afectaram a psicologia de Putin".John Penrose, antigo ministro britânico, informou que estava na altura do Reino Unido seguir os EUA. "Se não anunciarmos as nossas próprias medidas vai começar a parecer estranho. O Reino Unido tem de publicar um equivalente britânico à lista que os EUA têm agora", considera Penrose.A lista a que os deputados britânicos se referem foi introduzida pelos EUA ainda durante a administração do ex-presidente Barack Obama e permitia reter vistos de residência e congelar as contas de determinados indivíduos. A lista recebeu o nome de Magnitsky.A lista original elencava dezenas de indivíduos ligados com o caso de Sergei Magnitsky - um contabilista russo morto em 2009 -, mas desde então foi expandida e já conta também com países e outros indivíduos proibidos de manterem negócios com empresas norte-americanas ou com cidadãos dos EUA.A vontade de introduzir um acordo semelhante por parte do Reino Unido surgiu no início de Maio, na sequência do envenenamento de Sergei e Yulia Skripal, o espião russo que tinha alegadamente sido envenenado com Novishok. Ambas as vítimas recuperaram do ataque, tendo Yulia recebido mesmo alta.Boris Johnson, responsável pelas relações estrangeiras no governo de Theresa May, anunciou que estava a estudar o modelo aplicado pela administração Trump: "A verdade é que o efeito de algumas destas sanções tem sido bastante grande, mas nós temos o nosso próprio sistema e a nossa abordagem e temos de fazer as coisas de acordo com a lei e com as provas que temos".