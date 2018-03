A selecção de futebol de Inglaterra poderá não participar no Mundial de Futebol, marcado para Junho na Rússia, depois de um ex-espião russo e a filha terem sido envenenados no passado domingo em Salisbury, Inglaterra.

Sergei Skripal, de 66 anos, um ex-agente duplo que trabalhou no serviço de informações das forças armadas russas, e a filha, Yulia, de 33 anos, foram encontrados inconscientes num banco perto do centro comercial em Salisbury, no sul de Inglaterra.

Pai e filha estão internados em estado crítico e as autoridades ainda não conseguiram identificar a substância a que foram expostos.

O incidente levou o governo britânico a considerar não participar no Mundial de Futebol na Rússia.

"Não sabemos bem o que aconteceu em Salisbury, mas se é tão mau quanto parecem é outro crime na litania de crimes que podemos atribuir à Rússia", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Boris Johnson, no parlamento britânico.

"Receio que a Rússia é, em muitos aspectos uma força maligna e perturbadora, e o reino Unido está na liderança para tentar contrariar essa actividade."

O ministro garantiu mesmo que se houver evidências de que o Kremlin estiver por trás do envenenamento, Inglaterra não deverá participar no Campeonato de Mundo de Futebol, que se realiza na Rússia, em Junho e Julho.