A LaLiga já anunciou que a funcionalidade de o microfone captar som ambiente deixará de ser utilizada até ao fim da época (que termina a 30 de junho), mas que vai continuar a desenvolver novas tecnologias para lutar contra a pirataria.

A LaLiga foi condenada a pagar uma multa de 250 mil euros por ter usado os microfones dos telemóveis dos utilizadores da sua aplicação para detetar e geolocalizar estabelecimentos que estivessem a emitir jogos de futebol sem licença, de acordo com o El País. LaLiga rejeita ter feito algo de ilegal e vai recorrer da decisão, mas no entretanto vai deixar de captar som através da aplicação dos telemóveis.De acordo com as autoridades espanholas, a LaLiga não notificou nem pediu autorização dos utilizadores da aplicação para usar os dados recolhidos para essa funcionalidade específica. A liga foi então condenada a pagar uma multa ao abrigo das novas normas europeias relacionadas com a proteção de dados, o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD). A infração foi considerada pela