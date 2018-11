O anúncio foi feito pelo presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, confirmando que a Europa a 27 aceitou o acordo para a saída do Reino Unido.

Donald Tusk, o líder do Conselho Europeu, confirmou que os líderes dos 27 países-membro da União Europeia aprovaram o acordo do Brexit, assinado com a primeira-ministra britânica Theresa May.



A confirmação de Tusk foi feita através da sua conta oficial na rede social Twitter: "A Europa a 27 apoiou o Acordo de Saída e a Declaração Política das relações futuras entre o Reino Unido e Brexit".





EU27 has endorsed the Withdrawal Agreement and Political Declaration on the future EU-UK relations. — Donald Tusk (@eucopresident) November 25, 2018

À entrada para o Conselho Europeu extraordinário sobre o Artigo 50, esta manhã em Bruxelas, o primeiro-ministro português, António Costa, lamentou a saída do Reino Unido, mas elogiou a "solução de compromisso" encontrada pelos negociadores de ambos os lados.Já o presidente da União Europeia, Jean-Claude Juncker, declarou, à entrada para a reunião: "Este é o acordo", acrescentando ainda que este era "um dia triste" e que o Brexit era uma "tragédia" pesada para os dois lados.A reunião dos líderes europeus para a aprovação do documento com cerca de 600 páginas demorou menos de uma hora.Em declarações à saída da sala de reuniões, em Bruxelas, a presidente da Lituânia afirmou: "Apoiamos o acordo do Brexit, mas o processo da saída do Reino Unido está longe de acabar".A primeira-minsitra britânica conseguiu que o acordo desenvolvido pela sua equipa de negociação do Brexit fosse aceite pela União Europeia, mas agora tem um desafio ainda maior pela frente: conseguir a aprovação do parlamento britânico para o acordo agora assinado.Juncker mostrou-se confiante de que o Governo britânico iria conseguir convencer o parlamento a apoiar esta decisão. Mas o presidente da União Europeia não comentou o que iria acontecer caso May falhasse neste objectivo de conseguir um consenso. Pondo-se na pele de um deputado britânico, Junker afirmou: "Eu votaria a favor deste acordo porque é do melhor interesse para o Reino Unido que o aceitem".