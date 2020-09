Líder de culto que afirmava ser Jesus foi detido na Rússia

As autoridades russas detiveram um antigo polícia de trânsito que liderava um culto na Sibéria há mais de três décadas, afirmando ser a reincarnação de Jseus Cristo.A comunidade liderada por Sergei Torop, também conhecido por Vissarion, de 59 anos, foi alvo de rusgas policiais. O líder e dois dos seus principais aliados foram detidos pela suspeita de organização religiosa ilegal e de terem orquestrado um esquema de extorsão monetária dos seus seguidores, tendo-os sujeitado a um abuso emocional.Torop, atualmente com uma longa barba grisalha, diz que sofreu um "novo acordar" em 1989 depois de ter testemunhado o início do colapso da União Soviética. Este foi o ano em que colapsou o Muro de Berlim. Já em 1991, o ano em que a União Soviética se dissolveu, o russo fundou um movimento conhecido como a Igreja do Último Testamento, angariando milhares de adeptos que o seguiram para Krasnoyarsk, uma região na Sibéria.Numa entrevista ao jornal The Guardian, em 2002, Torop afirmou: "Eu não sou Deus. E é um erro ver Jesus como Deus. Mas eu estou a viver pela palavra do Deus pai. Tudo aquilo que Deus quer dizer, di-lo através de mim".A imprensa russa questiona o que irá acontecer aos milhares de seguidores que moravam na comuna de Krasnoyarsk.